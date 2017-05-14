البورصة تواصل الأداء المتأرجح بمنتصف التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين المتأرجح الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الأحد، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والعربية.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.14% إلى 12888 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.25% ليصل إلى 588 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 233 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد الأجانب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 2 مليون جنيه، و8 ملايين جنيه، و35 ألف جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء، بصافى قيم تداولات 3 ملايين جنيه، و6 ملايين جنيه، و1.5 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 68 سهمًا من إجمالى 162 سهمًا متداولاً، بينما هبط 65 وبقى 29 دون تغير.

وتوقع محللون أن تواصل البورصة المصرية الصعود، الأسبوع الجارى، ليصل مؤشرها الرئيسي إلى 13200 نقطة، بنهاية الأسبوع، رغم تطبيق ضريبة الدمغة بدءًا من 17 مايو.

كانت البورصة أنهت الأسبوع الماضي على ارتفاع لمؤشرها الرئيسي EGX30 نسبته 1.55% ليغلق عند مستوى 12907 نقطة، كما صعد نظيره الثلاثيني بنسبة 1.54% إلى مستوى 2422 نقطة، وسط تداولات قيمتها 5 مليارات جنيه، وارتفاعات نسبتها 1% لرأس المال السوقي، حيث أغلق عند 667 مليار جنيه.

ويتوقع بدء العمل بضريبة الدمغة، الأربعاء المقبل 17 مايو -وهو موعد نهاية تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية- قبل مد المجلس الأعلى للاستثمار الفترة مجددًا إلى مايو 2020.

كانت الحكومة أقرت مارس الماضي، فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول من التطبيق على البائع والمشتري، وتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.

وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني ببنك الكويت الوطني للاستثمار بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن المؤشر الرئيسي للسوق سيتحرك خلال الأسبوع الجاري في نطاق 12800 نقطة و13150 نقطة، وتشهد جلستي الأحد والإثنين تراجع إلى مستويات 12800 نقطة بضغط من عمليات جني أرباح قبل معاودة الارتفاع مجددًا باقي جلسات الأسبوع.