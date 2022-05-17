البورصة تواصل الأداء السلبى وEGX30 يسير نحو 10280 نقطة

توقع خبراء التحليل الفنى استمرار الأداء السلبى بالبورصة المصرية، وسط شح السيولة والضغوط البيعية من قبل المستثمرين الأجانب على الأجل القريب.

وأشار الخبراء إلى أن الهبوط المستمر منذ الأسبوع الماضى لمؤشر البورصة الرئيسي EGX30 دفعه للاقتراب من مستوى الدعم الفرعى 10440 نقطة، ما قد يعزز استمرار الهبوط لقرب الدعم التالى بمستوى 10280 نقطة، حال استمرار غياب القوى الشرائية.

وحدد الخبراء أول إشارة إيجابية لتحركات EGX30، بتمكنه من اختراق مستوى 10525 نقطة .

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات الإثنين على هبوط جماعى، حيث انخفض المؤشر الرئيسي EGX30، بواقع %0.69 ليغلق بمستوى 10461 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 EWI بنحو %0.18، مسجلا 1821 نقطة، وEGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة %0.3، ليستقر على مستوى 2758 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التعاملات على الأسهم 817.87 مليون جنيه، وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى 5.12 مليار جنيه، ليسجل 689.05 مليار جنيه، مقابل 694.17 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بصافى 23.46 مليون جنيه، و112.96 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجل المصريون صافى شراء بقيمة 136.42 مليون جنيه.

أشار أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إلى تراجع مؤشر EGX30، فى بداية التعاملات حيث سجل 10390 نقطة، قبل الارتداد منتصف التعاملات ليغلق أعلى مستوى الدعم الفرعى 10430 نقطة.

وقال إنه من المحتمل أن تعاود القوى الشرائية فى الظهور قرب مستويات الدعم الحالية خلال تعاملات الثلاثاء.

وأضاف رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، أنه حال مواصلة EGX30 التراجع فإن بقاء المؤشر أعلى مستوى 10280 نقطة سيكون معيار معاودة الارتداد والصعود لأعلى.

ورهن جمال الدين تحول أداء EGX30 نحو الإيجابية بتمكنه من اختراق مستوى 10525 نقطة، والتى ستدفعه حينها لاستهداف المنطقة ما بين 10685-10800 نقطة .

وقال ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، واصل أمس الهبوط الممتد منذ الأسبوع الماضى، تزامنا مع الأداء السلبى للأسواق العالمية فى ظل استمرار وتيرة التوترات السياسية العالمية.

وأضاف نبيل أن EGX30 فقد أمس 72 نقطة، ليغلق قرب مستوى الدعم الفرعى 10440 نقطة، تأثرا باستمرار مبيعات المستثمرين الأجانب فى ظل أزمة تسعير الدولار والتى عكستها أسعار الذهب خلال الفترة الماضية .

ونوه نبيل بأن البورصة شهدت أمس هبوطا جماعيا فى معظم القطاعات، باستثناء قطاع النقل الذى شهد نشاطا ملحوظا مع ظهور قوة شرائية واضحة على بعض أسهمه .

ورجح نبيل مواصلة EGX30 الهبوط لاختبار مستوى الدعم الحالى 10440 نقطة، ثم الدعم التالى بالقرب من 10280 نقطة.

وأشار إلى حالة الترقب بالسوق لما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزى المقبل فيما يتعلق بأسعار الفائدة، للحد من تداعيات ارتفاع معدل التضخم.

ورجح نبيل اتجاه «المركزى» لرفع أسعار الفائدة وذلك لمحاولة جذب سيولة، خاصة من المصريين بالخارج لتقليص الفارق بين سعر الدولار فى البنوك وأسعار الدولار فى السوق الموازية والتى ظهرت بقوة فى تسعير الذهب وبعض السلع الأخرى.

وتوقع نبيل استمرار التحركات السلبية بالسوق وشح السيولة مبيعات الأجانب حتى تستقر الأوضاع، وكذلك استمرار لمسلسل الاستحواذ والاندماجات ظل تدنى أسعار الأسهم فى البورصة المصرية.

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