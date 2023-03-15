البورصة تهوي 4.2% في أكبر هبوط يومي منذ «كورونا» ورأس المال يغادر منطقة التريليون جنيه

هوت مؤشرات البورصة المصرية، بقوة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 15-3-2023، بعد أن فقدت جميع مكاسبها الصباحية.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 4.2%، ليغلق عند مستوى 14724 نقطة.. وهو أكبر معدل تراجع يومي منذ جائحة كورونا.

مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة يتكبد هبوطا بأكثر من 8%

وجاء النصيب الأكبر من الهبوط بمؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 8.22%، عند مستوى 2564 نقطة، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 7.64% عند 3811 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداول علي الأسهم 1.9 مليار جنيه، وصل عدد الأسهم المتداولة إلي 198 سهما، ارتفع منها 8 فيما تراجع 139، واستقر 51 سهما دون تغيير .

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 44 مليار ليغلق عند مستوى 956 مليار جنيه، مقابل تريليون جنيه مستوى الإغلاق السابق.

وسيطر التوجه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين ، بصافي قيمة 117.03 مليون جنيه، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب الأجانب بقيمة 94.5 مليون جنيه، و 22.5 مليون جنيه على الترتيب.