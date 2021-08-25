البورصة تهدئ حركتها استعدادا لاستهداف 11400 نقطة على المدى القصير

توقع خبراء البورصة المصرية استهداف السوق مستويات تتراوح بين 11150 إلى 11400 نقطة على المدى القصير، وذلك بعد أن تواجه بعض التعاملات الهادئة، مع تركز التعاملات فى أسهم المضاربات.

وكانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملات الثلاثاء على صعود جماعى للمؤشرات، وسط مكاسب لرأس المال السوقي، وتركز حركة الشراء لدى المستثمرين العرب، وازدهار أسهم المضاربات المتركزة بالمؤشر السبعيني.

واقتنصت 5 أسهم بالمؤشر السبعينى أعلى مستويات صعود بنسب تراوحت بين 9 إلى %10 حيث ارتفع «المصرية للمنتجعات السياحية» بنسبة %10 مغلقا عند 2.5 جنيه، و»مصر للفنادق» بنحو %9.86 إلى 25 جنيها، و»الشمس للإسكان والتعمير» بنسبة %9.37 لمستوى 14.8 جنيه، و»المصرية للدواجن» بحوالى %9 إلى 6.5 جنيه، وجنوب الوادى للأسمنت بنسبة مماثلة مسجلا 2.6 جنيه.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة %0.61 إلى 10950 نقطة، ونظيره وEGX70 بنحو %0.22 إلى 2980 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقا بنسبة %0.4 مغلقا عند 3948 نقطة.

واتجه المستثمرون العرب نحو الشراء بصافى 91 مليون جنيه، بينما اتجه الأجانب، والمحليون نحو البيع بصافى 6.8 مليون جنيه، و 34 مليون جنيه على الترتيب.

وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.7 مليار جنيه، ليغلق عند 724.8 مليار، مقارنة مع 722.8 مليار بالجلسة السابقة.

قالت رانيا يعقوب، العضو المنتدب لشركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إن السوق تستهدف مستوى 11150 نقطة على المدى القصير، بينما يتوقع أن يشهد تحركات هادئة بجلسة الأربعاء.

وأوصت المستثمرون بالبدء فى عمليات جنى الأرباح على الأسهم الصغيرة، وتخفيف المراكز بها، وإغلاق المراكز الهامشية، بجانب البدء بتسييل جزء من المحافظ الاستثمارية لاقتناص الفرص المتوقع تحقيقها أداءً إيجابيًا.

وأرجعت ذلك إلى وصول أغلبية أسهم المؤشر السبعينى إلى منطقة تشبع شرائى وأحجام تداول كبيرة، دعمتها للوصول إلى مستويات أسعار لا تتوافق مع مؤشرات التحليل المالى أو الفني.

وأشارت إلى وجود تدفق سيولة انتقائى فى أسهم المؤشر السبعينى بقطاعات الدواجن، والإسكان، والشحن والتفريغ.

ورأت أن السوق تشهد حركة مضاربات قوية تتركز بشكل انتقائى فى أسهم المؤشر السبعيني، بينما يفتقر «الرئيسي» إلى السيولة.

وقالت عصمت ياسين، مدير تداول الأفراد بشركة أسطول كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن هناك حركة عرضية متباينة تسيطر على معظم أسهم المؤشر الثلاثيني، ما يتوقع معه عمليات جنى أرباح مطلع جلسة الأربعاء، يليها بعض التهدئة خلال نهاية الأسبوع، حول مستويات الدعم عند 10835 إلى 10760 نقطة.

ولفتت إلى أنه عقب ذلك سيعاود المؤشر الرئيسى التجربة على مستويات 11200 ثم 11400 نقطة على المدى القصير.

ورسمت سيناريو تحركات المؤشر السبعيني، لافتة إلى مواجهته مقاومة قصيرة عند 3000 ثم 3400 نقطة، فيما تستقر مستويات الدعم عند 2750 ثم 2630 نقطة.

وأوصت المستثمرين بالاستفادة من التسارع فى حركة الأسهم بتحقيق هامش ربح خلال التداولات وإغلاق المراكز الهامشية، مع إعادة الشراء قرب مستويات الدعم بشكل جزئى.

وأوصت المستثمر متوسط وطويل المدى باقتناص الفرص الاستثمارية على الأسهم التى حققت اتجاها صاعدا مع أحجام تداول مرتفعة. وأشارت إلى أن مؤشرات السوق الرئيسية أنهت تداولات جلسة الثلاثاء بالمنطقة الخضراء، مع تصدر قطاع السياحة والترفيه القطاعات النشطة بالسوق، واتجاه المستثمرين العرب نحو الشراء الانتقائى وسط حركة سعرية نشطة على معظم الأسهم القيادية