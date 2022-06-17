البورصة تهبط 3.6%.. وتفقد 16 مليار جنيه الأسبوع الماضي

هبطت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، بضغط مبيعات المستثمرين الأجانب، وتراجع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 3.6% ليصل إلى 9866 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.18% إلى 1854 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 0.96 % إلى 2738 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 16 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، متراجعاً بنحو 2.4% إلى 657.7 مليار جنيه.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب وحجم تداولات 1.2 مليار جنيه جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.04% عند 9866 نقطة، بينما تراجع “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.87%، ليسجل 1854 نقطة، فى حين انخفض المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.79% مسجلا 2738 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.2 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 39 سهمًا من إجمالي 187 متداولة، بينما هبط 80، وبقي 60 دون تغيير.

وتوقع محللون فنيون فى وقت سابق ظهور بعض مؤشرات الضعف في الاتجاه الهابط بالبورصة المصرية، في إشارة إلى اقتراب الدخول في رحلة تصحيح صاعدة قصيرة الأجل تسمح بتنفيذ بعض المتاجرات السريعة وتقود السوق لمستويات مقاومة مهمة بالقرب من 10300 إلى 10600 نقطة.