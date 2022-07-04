البورصة تهبط 3.5% في ختام تعاملات الاثنين وسط ضغوط بيع أجنبية

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة -اليوم الإثنين- على هبوط جماعي وسط اتجاه بيعي للمستثمرين الأجانب.

وهبط المؤشر الرئيسى في البورصة المصرية egx30 بنسبة 3.5% عند مستوى 8685 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2.5 % عند مستوى 1655 نقطة ومؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 2.8 % إلى 2435 نقطة.

وتوقع خبراء التحليل الفني تكبد مؤشرات البورصة المصرية مزيدًا من التراجعات والخسائر تحت وطأة الضغوط البيعية على الأسهم القيادية، مع اقتراب عطلة عيد الأضحى.

وقال الخبراء إن الأسهم القيادية تعرضت أمس لضغوط بيعية قوية دفعت المؤشر الرئيسى للتخلي عن مستويات دعم هامة، كما انتقلت عدوى البيع بالتبعية إلى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، ليتخلى بدوره عن مستوى الدعم الرئيسي، ولكن بنسب هبوط أقل حدَّة.