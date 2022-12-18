البورصة تهبط 2% وتغلق أدنى مستوى 15000 نقطة بضغط مبيعات العرب والأجانب

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية بنهاية تعاملات اليوم الأحد، وسط مبيعات للمستثمرين العرب والأجانب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 2% ليصل إلى 14843 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.95% إلى 2836 نقطة، و“egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.11% إلى 4167 نقطة.

توقع خبراء تحليل فني أن تستجيب البورصة المصرية بقوة لموافقة صندوق النقد الدولي على منح البلاد تسهيلًا ائتمانيًّا بقيمة 3 مليارات دولار، إذ تستعدّ لملاقاة مستويات تصل إلى 19000 نقطة في الربع الأول من العام المقبل، متجاوزة القفزات التي حققتها عند قرار تعويم الجنيه في 2016.

وأوضحوا أن البورصة تتأهب لطروحات حكومية وخاصة جديدة، وعودة للمستثمرين الأجانب ما دام استقر سعر صرف الدولار.