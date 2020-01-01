البورصة تهبط 2% وتخسر 7 مليارات جنيه خلال الربع الرابع من 2019

كشف تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة المصرية عن انخفاض مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 2.08% خلال تعاملات الربع الرابع من 2019 ليسجل مستوى 13961 نقطة.

واشار التقرير إلى أن مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة قد ارتفع 2.7% ليسجل مستوى 534 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.36% إلى مستوى 1398 نقطة.

وبلغ اجمالي القيمة السوقية 708.3 مليار جنيه منخفضة 1%، ما يعادل 7 مليارات جنيه، وسجل الاجانب صافي شراء بقيمة 100.3 مليون جنيه، بعد استحواذهم على 23.9 %، بينما اتجه العرب نحو البيع بحصة قدرها 7.5%.

يذكر ان مؤشر “egx30” الرئيسي للبورصة قد ارتفع 0.81% خلال تعاملات شهر ديسمبر المنقضي بينما ارتفع مؤشر “egx70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.23% إلى 534 نقطة.

قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، إن الجلسات الأخيرة من كل عام تتميز فى الغالب بإيجابية تتضمن صعود المؤشرات.

ولفت النمر إلى أن سهم البنك التجارى الدولى صعد %40 خلال 2019، ما دفع السوق للاستقرار فى المنطقة الخضراء مرتفعًا بأكثر من %6 وباستنثاء الارتفاعات القياسية للتجارى كان أداء السوق متواضعاً.

وأكد أن المؤشر الرئيسى يختبر منطقة مقاومة مهمة عند 14000 نقطة، خلال جلسة اليوم، بدعم البنك التجارى الذى من المرجح تجاوزه مستوى 83 جنيهًا.