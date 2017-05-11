البورصة تهبط 0.25% في مستهل التعاملات

كتب: مصطفى طلعتهبطت مؤشرات البورصة المصرية، بصورة شبه جماعية، في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الخميس، اخر جلسات الأسبوع وتراجع المؤشر الرئيسي "egx30" بسنبة 0.25 % ليصل إلى مستوى 12960.44نقطة، كما هبط مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% ليلص إلى 1367.9 نقطة، في حين إرتفع م





كتب: مصطفى طلعت

هبطت مؤشرات البورصة المصرية، بصورة شبه جماعية، في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الخميس، اخر جلسات الأسبوع وتراجع المؤشر الرئيسي “egx30” بسنبة 0.25 % ليصل إلى مستوى 12960.44نقطة، كما هبط مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% ليلص إلى 1367.9 نقطة، في حين إرتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70، بشكل هامشي بنسبة 0.02% إلى 591.81 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 48 مليون جنيه على الأسهم فقط، وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 15 سهم من إجمالى 80 سهماً، تم التداول عليهم، بينما هبط 31 سهماً، فيما بقيت أسعار 34 سهماً عن نفس مستوياتها.

يشار إلى ان المؤشر الرئيسي للبورصة، قد أنهي تحركاته، امس الأربعاء، على صعود طفيف بنسبة 0.46% عند مستوى 12993 نقطة، مدفوعا بعمليات جني أرباح على عدد من الأسهم القيادية، خلال النصف الثاني من الجلسة.

وقال محللون فنيون لـ”المال”، أمس، أن السوق مرشح للتراجع وملامسة، مستوى 12850 نقطة اليوم الخميس، وقدرة على الثبات نحو هذا المستوى والإغلاق أعلاه بقيم تداولات مرتفعة، قد يؤهله لأعادة التجربة على مستوى المقاومة 13100 نقطة، مطلع الأسبوع المقبل، ثم 13400 نقطة.