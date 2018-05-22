البورصة تهبط منتصف الثلاثاء والأجانب الأكثر بيعا

رجب عزالدين:هبطت مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه بيعى للأجانبوهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.70 % عند مستوى 16663نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.03% عند مستوى 860نقطة حتى الساعة 12:45.وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 78

رجب عزالدين:

هبطت مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه بيعى للأجانب

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.70 % عند مستوى 16663نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.03% عند مستوى 860نقطة حتى الساعة 12:45.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 785 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 61 مليون جنيه و57 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية و الأجنبية والأفراد المصريين والعرب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 3 مليون جنيه 48 مليون جنيه و66 مليون جنيه و952 ألف جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 42 سهم من إجمالى 170سهما متداولا،بينما هبط 83 وبقى 45دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الاثنين على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.01 % عند مستوى 16780نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.79% عند مستوى 860نقطة.