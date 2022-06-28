البورصة تهبط لأدنى مستوى خلال عامين بضغط من مبيعات الأجانب

دفعت حدة مبيعات المستثمرين الأجانب فى البورصة المصرية خلال جلسة تداولات أمس –الإثنين- المؤشر الرئيسى EGX30 للوصول إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين (فى أبريل 2020)، بحسب محللين فنيين.

وقال المحللون الفنيون إن إشارات الضعف باتت واضحة على السوق، نتيجة تزايد مبيعات الأجانب فى الأسهم القيادية، وعلى رأسها البنك التجارى الدولى وفورى للمدفوعات، وعدد من الأسهم الصناعية، مثل «أبو قير» و«جى بى أوتو».

وتوقعوا تماسك المؤشر الرئيسى EGX30 بالقرب من منطقة الدعم الأقرب بمستوى 9200 نقطة، على أن يعاود التجربة على المقاومة الهامة عند 9500 نقطة.

وسجلت مؤشرات البورصة تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات جلسة أمس، بعد أن استهلته على أداء متامسك نسبيًا، بسبب تزايد مبيعات الأجانب.

وانخفض مؤشر EGX30 الرئيسى بنسبة %1.99 ليصل إلى 9255 نقطة، وEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة %2.16 إلى 1736 نقطة، و«egx100» الأوسع نطاقًا %2.29 إلى 2566 نقطة.

وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 828.1 مليون جنيه، وجرى التعامل على 183 سهمًا، ارتفع منها 10 بينما انخفضت 100، واستقرت أسعار 73 سهما.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافى قيم تداولات قدرها 279.5 مليون جنيه، بينما فضل العرب والأجانب البيع بقيمة 44.5 و253 مليون جنيه بالترتيب، فى جلسة أمس –الإثنين.

قال محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن مؤشرات السوق كسرت مستوى الدعم الهام أمس عند منطقة 9400 نقطة، بفعل عمليات البيع المكثفة للأسهم القيادية من المستثمرين الأجانب.

موشر البورصه

وأشار «عطا» إلى أن السوق ما زالت تفتقد حالة عدم اليقين، وغياب المحفزات نتيجة عدم حسم أزمة ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات.

وتوقع أن يتماسك المؤشر الرئيسى قرابة مستوى 9200 نقطة ثم الارتداد إلى 9500 نقطة، لحين ظهور أى مبادرات أو محفزات جديدة تدعم حركة السوق.

وبالنسبة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، توقع «عطا» أن يتماسك قرابة مستوى الدعم 1700 نقطة، ثم يعاود التجربة نحو 1780 نقطة.

وقال أحمد أبو اليزيد، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «عكاظ» لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للسوق انخفض بشكل قوى خلال تعاملات جلسة أمس، مقترباً من مستوى الدعم 9200 نقطة.

ورجح «أبو اليزيد» أن يشهد المؤشر ارتدادًا من المستوى المذكور، ليستهدف «9500 – 9600» نقطة خلال الفترة المقبلة، ناصحًا بالانتقاء فى عمليات الشراء مع الحفاظ على نسب السيولة أعلى من الأسهم داخل المحافظ الاستثمارية.

وذكر أن EGX70 شهد تراجعًا بعد اختبار المقاومة الرئيسية 1900 نقطة، مرجحًا أن يستهدف مستوى الدعم التالى 1700 نقطة، وينصح بالمتاجرة فى الأسهم المكونة للمؤشر.