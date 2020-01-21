البورصة تهبط في ختام جلسة ضعيفة التداول

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة -اليوم الثلاثاء- على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب وقيم تداولات ضعيفة.

وهبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 0.97 % عند مستوى 13639 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.41% عند مستوى 527 نقطة.

وهبط مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.64% عند مستوى 1368 نقطة، وهبط egx50 بنسبة 1.17% عند مستوى 1869 نقطة، فى حين هبط المؤشر الجديد “EGX30 Capped” بنسبة 1.01% عند مستوى 15640 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 414 مليون جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد الأجانب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 16.4 مليون جنيه و17.4 مليون جنيه و1.1 مليون جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية العربية للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 2.7 مليون و8.5 مليون جنيه و23.7 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتدوالة، وصعد 36 سهمًا من إجمالى 166 متداولًا، بينما هبط 93 وبقى 37 دون تغير.

محللون يتوقعون أداء متواضعًا لمؤشرات البورصة

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها، بعد حاجة تأرجح استمرت طوال الجلسة، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب وقيم تداولات ضعيفة.

وهبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 1.04 % عند مستوى 13773 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.7 % عند مستوى 529.

وتوقع محللون أن تواصل البورصة المصرية أدائها غير اللافت للانتباه خلال الأسبوع الحالي.

وقال فنيون إن المؤشر الثلاثينى ما زال مدعومًا بتحركات البنك التجارى الدولى المتوقع وصوله إلى 90 جنيهًا، وسط توصيات بالشراء على حزمة من الأسهم لدى وصولها لمستويات معينة.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن أداء السوق ليست بالقوة الكافية، ومن المُرجح أن تشهد تحركات إيجابية على استحياء الأسبوع الحالى.

ورجح النمر فى تصريحات للمال مستويات بين 14100 و13700 نقطة للمؤشر الثلاثيني، متوقعاً تحركات إيجابية لقطاع البنوك متواصلة من الأسبوع الماضى، بقيادة التجارى الدولى مستهدفا مستويات 90 جنيهًا، مقارنة 74.5 جنيه نهاية الأسبوع المنقضى.