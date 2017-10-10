البورصة تهبط في ختام تعاملات الثلاثاء

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية، جلسة -اليوم الثلاثاء- على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب والمؤسسات المصرية والعربية.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.03% عند مستوى 13824 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.12% عند مستوى 799 نقطة، ومؤشر «EGX100» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.20% عند مستوى 1785 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.18% عند مستوى 2399 نقطة، والمؤشر العشرينى بنسبة 0.60% عند مستوى 12967 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 1.3 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية والأفراد الأجانب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 9.6 مليون جنيه، و2.6 مليون جنيه، و26.8 مليون جنيه، و3.2 مليون جنيه على التوالى، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بصافى قيم تداولات 39.2 مليون جنيه، و3.1 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 101 سهم من إجمالى 191 سهمًا متداولاً، بينما هبط 68 وبقى 22 دون تغير.