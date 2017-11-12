البورصة تهبط في الختام بعد جلسة متأرجحة

رجب عزالدين:



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب والأفراد العرب والمصريين.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.55% عند مستوى 14270 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1% عند مستوى 777 نقطة، كما هبط مؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.81% عند 1759 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.63% عند مستوى2499نقطة، وكذلك هبط المؤشر العشرينى بنسبة 0.50% عند مستوى 13627نقطة.



وافتتحت البورصة تعاملات الجلسة على صعود خفيف ثم تباين أدائها فى منتصف التعاملات وصولا إلى الهبوط فى ختام التعاملات.



وبلغت قيمة التداولات 845 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 21.1 مليون جنيه و12.7 مليون جنيه و21.7 مليون جنيه و2.1 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 46.9 مليون جنيه و10.8 مليون جنيه على التوالى .



وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 45 سهما من إجمالى 191 سهما متداولا، بينما هبط 120 وبقى 26 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس الماضى، على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب، حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.02% عند مستوى 14350 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.09% عند مستوى 785 نقطة.