البورصة تهبط في افتتاح تعاملات الإثنين

رجب عزالدين: افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على هبوط ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.11% عند مستوى 14254 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.30% عند مستوى 775 نقطة حتى الساعة 10:30 واختتمت ال

رجب عزالدين:

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على هبوط ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.11% عند مستوى 14254 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.30% عند مستوى 775 نقطة حتى الساعة 10:30



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الأحد، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب والأفراد العرب والمصريين، حيث هبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.55% عند مستوى 14270 نقطة ، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1% عند مستوى 777 نقطة.



كما هبط مؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.81% عند 1759 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.63% عند مستوى2499نقطة، وكذلك هبط المؤشر العشرينى بنسبة 0.50% عند مستوى 13627نقطة.