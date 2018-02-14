البورصة تهبط في افتتاح تعاملات الأربعاء

رجب عزالدينافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على هبوط ملحوظ لمؤشراتها، حتى أول ساعة تداول.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.17% عند 14704 نقاط، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.14% عند مستوى 842 نقطة حتى الساعة 11:00.واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة



رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على هبوط ملحوظ لمؤشراتها، حتى أول ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.17% عند 14704 نقاط، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.14% عند مستوى 842 نقطة حتى الساعة 11:00.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على هبوط أغلب مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية والعربية، وهبط egx30 بنسبة 1.08% عند مستوى 14729 نقطة، بينما هبط مؤشر egx70 بنسبة 0.61% عند مستوى 843 نقطة.

بينما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا 0.04% عند 2027 نقطة، وهبط «EGX50» بنسبة 0.80% عند 2621 نقطة، بينما هبط نظيره العشرينى بنسبة 1.17% عند مستوى 14541نقطة.