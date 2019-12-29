البورصة تهبط فى ختام جلسة متأرجحة ضعيفة التداولات

قيم التداولات لم تتجاوز 268 مليون جنيه على الأسهم

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها، بعد حالة تأرجح امتدت طوال الجلسة واتجاه بيعى للمصريين وقيم تداولات ضعيفة.

وهبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 0.52% عند مستوى 13812 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.1% عند مستوى 529 نقطة.

وهبط مؤشر « egx100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.18 % عند مستوى 1389 نقطة، بينما هبط egx50 بنسبة 0.06% عند مستوى 1957 نقطة، فى حين هبط المؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 0.25% عند مستوى 16187 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 268 مليون جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بصافى قيم تداولات 39.6 مليون جنيه .

واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 6.5 مليون جنيه و14.8 مليون جنيه و125 ألف جنيه و3.1 مليون جنيه و14.9 مليون جنيه على التوالى.

وتأرجح أداء الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، حيث صعد 50 سهما من إجمالى 169 سهما متداولا، بينما هبط 73 سهما وبقى 46 سهم دون تغير.

محللون ينصحون المتعاملين فى البورصة بالانتقائية

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس الماضى على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب وقيم تداولات ضعيفة.

وصعد المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 1% عند مستوى 13884 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.34% عند مستوى 529 نقطة.

وتوقع قسم التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، أن تعاود مؤشرات البورصة المصرية اختبار مستوى المقاومة 13900 نقطة بتعاملات اليوم.

وأشارت “نعيم” في تقرير بحثي حصلت “المال” على نسخة منهُ، أن الاتجاه العام للسوق عرضي، ورجحت أن تجاوز المقاومة السابقة سيدفعها نحو 14050 نقطة، ثم مستويات 14800 نقطة.

ونصحت “نعيم” المستثمرين بالانتقائية، وأوصت في السياق ذاته بشراء سهم “القلعة للاستثمارات المالية”.

مشيرةً إلى أن السهم في طريقه لمعاودة اختبار مستوى المقاومة 2.40 جنيه، وتمكنهُ من تجاوزها سوف يعزز من فرص صعودهُ باتجاه مستوى 2.55 جنيه ثم 2.75 جنيه.