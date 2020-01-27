البورصة تهبط فى الختام والتداولات مازالت ضعيفة

هبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 0.6 % إلى 13639نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.38% إلى 531 نقطة

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على هبوط طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب و قيم تداولات ضعيفة.

وهبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 0.6 % إلى 13639نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.38% إلى 531 نقطة.

وهبط مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.64% إلى 1372نقطة، و egx50 بنسبة 0.98% إلى 1879نقطة، ومؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 0.81% إلى 15642 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 410 ملايين جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين و العرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 16.8 مليون جنيه و829 ألفا و 20.7 مليون و1.9 مليون و11.8 مليون على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 52.1 مليون جنيه.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة ، وصعد 29 سهما من إجمالى 168 متداولا، بينما هبط 105، وبقى 34 دون تغير.

محللون : البورصة تشهد تحركات عشوائية

أسهم البورصة المصرية

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على هبوط متذبذب لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب وقيم تداولات هزيلة.

وهبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 0.05 % إلى 13721نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.16% إلى 533 نقطة .

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن التحركات العشوائية مازالت تسيطر على السوق، مع شح السيولة وغياب القوى المؤثرة على أطراف السوق البائعين، والمشترين.

وتوقع تحرك المؤشر الثلاثينى بين 13500 و14100 نقطة الأسبوع الحالى راهنا الوصول للمستوى الأعلى بتحقيق سهم البنك التجارى الدولى مستوى بين 88 و90 جنيهًا الأسبوع الحالى، مقابل 85 جنيهًا نهاية الأسبوع الماضى.

ورجح حركة إيجابية لبعض الأسهم الصغيرة بقطاع البنوك، منها أبو ظبى الإسلامى ليتجه صوب 13.80 جنيه، مقارنة مع 13 جنيهًا الخميس الماضى، بدعم اتجاهه للاستحواذ على بنك عودة، لافتا إلى أن تجاوز مستوى 13.80 جنيه يدعم السهم للاتجاه إلى 14.80.