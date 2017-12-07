بورصة وشركات

البورصة تهبط فى افتتاح تعاملات الخميس

رجب عز الدين:   افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية الأسبوع على هبوط ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.   وهبط المؤشر الثلاثيني "egx30" بنسبة 0.36% عند 14294 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70 " بنسبة…

7 ديسمبر، 2017 7 ديسمبر، 2017

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رجب عز الدين:
 
افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية الأسبوع على هبوط ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.
 
وهبط المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 0.36% عند 14294 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70 ” بنسبة 0.31 % عند  771 نقطة حتى الساعة 11:00
 
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب، وهبط المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 0.80% عند 14345 نقطة ، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.97 % عند 773 نقطة .
 
كما هبط اﻷوسع نطاقًا “EGX100” بنسبة 0.73% عند 1816 نقطة، وكذلك نظيره الخمسينى بنحو 0.63% عند 2506نقطة ، بينما هبط المؤشر العشرينى بنسبة 0.43% عند 14027 نقطة.

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