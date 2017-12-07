البورصة تهبط فى افتتاح تعاملات الخميس

رجب عز الدين: افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية الأسبوع على هبوط ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول. وهبط المؤشر الثلاثيني "egx30" بنسبة 0.36% عند 14294 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70 " بنسبة…

رجب عز الدين:



افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية الأسبوع على هبوط ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.



وهبط المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 0.36% عند 14294 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70 ” بنسبة 0.31 % عند 771 نقطة حتى الساعة 11:00



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب، وهبط المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 0.80% عند 14345 نقطة ، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.97 % عند 773 نقطة .



كما هبط اﻷوسع نطاقًا “EGX100” بنسبة 0.73% عند 1816 نقطة، وكذلك نظيره الخمسينى بنحو 0.63% عند 2506نقطة ، بينما هبط المؤشر العشرينى بنسبة 0.43% عند 14027 نقطة.