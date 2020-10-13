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البورصة تهبط فى افتتاح تعاملات الثلاثاء وسط مبيعات للعرب

خبراء: البورصة المصرية مرشحة للصعود خلال الأسبوع
رجب عزالدين 11:22 ص, الثلاثاء, 13 أكتوبر 20 11:22 ص, الثلاثاء, 13 أكتوبر 20

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افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، على أداء هابط لمؤشراتها، حتى أول ساعة تداول،وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.51% ليصل إلى 11339 نقطة حتى الساعة 11:00

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.92% إلى 1988 نقاط، كما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.9% إلى 2921 نقطة.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الإثنين، على أداء متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين وشرائى للعرب والأجانب.

وأغلق المؤشر “Egx30” صاعدا بنسبة 0.33% ليصل إلى 11397 نقطة .بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.75% إلى 2006 نقطة.

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وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على أداء صاعد لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب وبيعى للمصريين والأجانب.

خبراء: البورصة المصرية مرشحة للصعود خلال الأسبوع

البورصة - المصرية
البورصة المصرية

ويتوقع خبراء سوق المال أن تقود تحركات أسهم القطاع العقارى البورصة المصرية، هذا الأسبوع، لمزيد من الصعود، ما يدعم المؤشر الرئيسى EGX30 للاتجاه نحو 11600 نقطة.

ويقول الخبراء إن أسهم القطاع البنكى ستكون عاملًا مساعدًا فى الارتفاعات، بقيادة سهمى بنكى أبوظبى الإسلامي، وتنمية الصادرات.

قال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن القطاع العقارى يدفع السوق لمستويات 11150 نقطة الأسبوع الحالى.

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يُذكر أن قطاع العقارات استحوذ على 25% من قيم التداول بالبورصة، الأسبوع الماضي، (دون الصفقات)، بتداولات إجمالية 1.2 مليار جنيه، مثلت مشتريات المستثمرين الأجانب منها 11 مليونًا.

وأشار عبد القادر إلى أن القطاع العقارى شهد نشاطًا بعد الحركات البطيئة التى شهدها الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الأخبار الإيجابية التى أعلنتها شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، الأسبوع الماضى، كانت من العوامل التى دعّمت قطاع العقارات.

يُشار إلى أن شركة مدينة نصر أعلنت، الخميس الماضى، تلقّيها عروضًا من تحالفات مستثمرين مصرية وأجنبية لشراء قطع أراضٍ بمساحات كبيرة تزيد على 1.9 مليون متر مربع).

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وقدَّر عبد القادر مستهدفات عدد من أسهم القطاع العقاري، أبرزها مدينة نصر بقيمة 4.60 جنيه، ومصر الجديدة 7.40 جنيه، والسادس من أكتوبر «سوديك» 13.40 جنيه، والشمس للإسكان نحو 5.60 جنيه.

ونوه بأن أسهم قطاع البنوك ستكون عاملًا مساعدًا لصعود السوق المتوقع هذا الأسبوع، بقيادة بنك أبوظبى الإسلامى ليتجه نحو  11.80 جنيه، وبنك تنمية الصادرات 12.10 جنيه، وسهم البنك التجارى الدولى صوب 69 جنيهًا.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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