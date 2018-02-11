البورصة تهبط فى افتتاح تعاملات الأحد

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على هبوط ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.

وهبط المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 0.36 % عند 14868 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.09% عند 847 نقطة حتى الساعة 11:00

واختتمت البورصة المصرية تعاملات الخميس الماضى، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين، حيث هبط “egx30″ بنسبة 0.77 % عند 14921نقطة، و” egx70″ بنسبة 0.66% عند 848 نقطة.

و هبط «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.61% عند 2025 نقطة، و «EGX50» بنسبة 0.20% عند 2647نقطة، و نظيره العشرينى بنسبة 0.71% عند 14704نقاط.

