البورصة تهبط فى افتتاح التعاملات.. وEGX30 ينخفض 0.03%

رجب عزالدين



افتتحت البورصة المصرية، تعاملات جلسة -اليوم الخميس- على هبوط ملحوظ لمؤشراتها، حتى أول نصف ساعة تداول.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.03% عند مستوى 14021 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.02% عند مستوى 768 نقطة.



وأغلق المؤشر الرئيسى، أمس الأربعاء، على هبوط بنسبة 0.76% عند مستوى 14025 نقطة، بسبب كسر سهم “التجاري الدولي” CIB صاحب الوزن النسبي اﻷكبر، مستوى الدعم عند 75 جنيهًا، ما أدى لظهور عمليات بيعية من قِبل اﻷجانب.



وأغلق مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 على صعود طفيف نسبته 0.04% عند 763 نقطة، وتراجع اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.05% عند 1745 نقطة، ونظيره متساوي اﻷوزان 0.09% عند 2468 نقطة.



وتوقع محللون أن تواصل البورصة تراجعها، اليوم الخميس -آخر جلسات اﻷسبوع- لتدفع الثلاثيني 13950 نقطة، وفي حال تأكيد كسر ذلك المستوى سيندفع المؤشر لاستكمال رحلته الصاعدة 13700 نقطة، ثم 13400 نقطة، على اﻷجل القصير.



وبلغت قيم التداول مليار جنيه، من إجمالي الأسهم المتداولة البالغة 195 سهمًا، وسيطر التراجع على حركة 116 سهمًا، وارتفع 49 سهمًا، بينما لم يتغير 30 سهمًا، وسجل رأس المال السوقي 775.5 مليار جنيه.