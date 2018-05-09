البورصة تهبط بمنتصف تعاملات الأربعاء.. والأجانب الأكثر بيعًا

رجب عزالدينهبطت مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء وسط اتجاه بيعى للأجانب والأفراد المصريين.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.48 % عند مستوى 17729نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.57% عند مستوى 868نقطة حتى الساعة 12:45وبلغت قيمة التدا

رجب عزالدين

هبطت مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء وسط اتجاه بيعى للأجانب والأفراد المصريين.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.48 % عند مستوى 17729نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.57% عند مستوى 868نقطة حتى الساعة 12:45

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى مليار جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والاجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 368.5مليون جنيه و19.5 مليون جنيه و2.5 مليون جنيه و46مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 375 مليون جنيه و61 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 32 سهم من إجمالى 165سهما متداولا،بينما هبط 95وبقى 38 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب،حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.66 % عند مستوى 17814نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.35% عند مستوى 873نقطة.