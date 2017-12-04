البورصة تهبط بمنتصف التعاملات والأجانب الأكثر بيعا

رجب عز الدين:



هبطت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية والمصرية.



وهبط المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 0.70% عند 14610 نقاط، و مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.98% عند 789 نقطة حتى الساعة 1:15



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 630 مليون جنيه، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات 2.5مليون ، 1.5مليون و45.5 مليون على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات 35 مليونا و12.5 مليون و1.5 مليون على التوالى.



وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، و صعد 50 سهما من إجمالى 186سهما متداولا، بينما هبط 108 وبقى 28 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الأحد، على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه للمؤسسات المصرية والعربية، و صعد “egx30 ” بنسبة 0.90% عند 14713 نقطة ، و ” egx70 ” بنسبة 0.30% عند 797 نقطة.