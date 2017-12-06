البورصة تهبط بالمنتصف والمؤسسات الأجنبية الأكثر بيعا

رجب عزالدين:واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.45% عند مستوى 14396 نقطة، بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.53% عند مستوى 776 نقطة حتى السا

رجب عزالدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.45% عند مستوى 14396 نقطة، بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.53% عند مستوى 776 نقطة حتى الساعة 11:45.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 360 مليون تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات بلغت 48.5 مليون جنيه بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بصافى قيم تداولات بلغت 4 مليون جنيه و19.5 مليون جنيه و5.5 مليون جنيه و16.5 مليون جنيه و19.5 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 36 سهما من إجمالى 145سهما متداولا، بينما هبط 79 وبقى 30 دون تغير.