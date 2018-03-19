بورصة وشركات

البورصة تهبط بالمنتصف بدفع مبيعات المصريين والعرب

رجب عزالدين: هبطت مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه بيعى  للمصريين والعرب. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.23 % عند مستوى 17231 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.48% عند مستوى  890…

2:08 م, الأثنين, 19 مارس 18 2:08 م, الأثنين, 19 مارس 18

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رجب عزالدين:

هبطت مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه بيعى  للمصريين والعرب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.23 % عند مستوى 17231 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.48% عند مستوى  890 نقطة  حتى الساعة 12:45.

وبلغت قيمة التداولات 1.4 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 16.5مليون جنيه و 9 مليون جنيه و1 مليون جنيه و12.5 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والاجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 5 مليون جنيه و34 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 37 سهما من إجمالى 106 سهما متداولا،بينما هبط 82 وبقى 27  دون تغير.

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