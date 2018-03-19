البورصة تهبط بالمنتصف بدفع مبيعات المصريين والعرب

رجب عزالدين: هبطت مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.23 % عند مستوى 17231 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.48% عند مستوى 890…

رجب عزالدين:

هبطت مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.23 % عند مستوى 17231 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.48% عند مستوى 890 نقطة حتى الساعة 12:45.

وبلغت قيمة التداولات 1.4 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 16.5مليون جنيه و 9 مليون جنيه و1 مليون جنيه و12.5 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والاجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 5 مليون جنيه و34 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 37 سهما من إجمالى 106 سهما متداولا،بينما هبط 82 وبقى 27 دون تغير.