البورصة تهبط بالمنتصف بدفع مبيعات المؤسسات العربية



رجب عزالدين:



هبطت أغلب مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات العربية والأفراد المصريين.



هبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.58% عند مستوى 13337 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.51%، ليصل إلى 688 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 299 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 11.5 مليون جنيه، و7 و4 ملايين جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية و الأجنبية والأفراد العرب للشراء بصافى تداولات قدرها 3.5 و14 و5 ملايين جنيه على التوالى.



وسيطر اللونين الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 61 سهما من إجمالى 160 سهما متداولا، بينما هبط 60 سهما، وبقى 39 سهما دون تغير.



كانت البورصة المصرية قد اختتمت تعاملات جلسة أمس الثلاثاء على تباين ملحوظ، وسط اتجاه بيعى للعرب والمصريين.

