البورصة تهبط بافتتاح تعاملات الثلاثاء

رجب عزالدين افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على هبوط ملحوظ لمؤشراتها، حتى أول نصف ساعة تداول. وهبط egx30 بنسبة 0.29% عند مستوى 14032 نقطة، بينما هبط egx70 بـ0.02% عند 775 نقطة، حتى الساعة 10:30. واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثني





رجب عزالدين



افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على هبوط ملحوظ لمؤشراتها، حتى أول نصف ساعة تداول.



وهبط egx30 بنسبة 0.29% عند مستوى 14032 نقطة، بينما هبط egx70 بـ0.02% عند 775 نقطة، حتى الساعة 10:30.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والأجنبية، وتراجع egx30 بـ0.78% عند 14072 نقطة، بينما هبط egx70 بنسبة 1.13% إلى مستوى 775 نقطة.



كما هبط مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.71% عند 1752 نقطة، فيما هبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان 0.80% عند 2476نقطة، وكذلك هبط المؤشر العشرينى بنسبة 0.78% إلى 13348 نقطة.