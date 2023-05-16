البورصة تنهي تعاملات اليوم في المنطقة الحمراء بخسائر سوقية 11 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء 16-5-2023، بالإغلاق في المنطقة الحمراء، بخسائر سوقية 11 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.59%، ليغلق عند مستوى 17033 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.52%، عند مستوى 3022 نقطة، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.58%، عند 4580 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 2.04 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة إلي 197 سهما، ارتفع منهم 35 سهما، فيما تراجع 95 سهما، و استقر 67 سهما دون تغيير .

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 11 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 110 مليار جنيه ، مقابل تريليون و 121 مليار جنيه، مستوى إغلاق الأمس.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء، بصافي قيمة 67.48 مليون جنيه، و 142.09 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 209.57 مليون جنيه.