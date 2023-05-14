البورصة تنهي تعاملات اليوم في المنطقة الخضراء بمكاسب سوقية 6 مليارات جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد 14-5-2023، على ارتفاع بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.57%، ليغلق عند مستوى 17369 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.17% عند مستوى 3097 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.17%، عند 4695 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 1.82 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 200 سهم، ارتفع منها 79 سهما، فيما تراجع 53 سهما، واستقر 68 سهما دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و134 مليار جنيه ، مقابل تريليون و128 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

وسيطر التوجه الشرائي على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، بصافي قيمة 183.56 مليون جنيه، و111.66 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 295.23 مليون جنيه.