البورصة تنهي تعاملات اليوم في المنطقة الحمراء بخسائر سوقية ملياري جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء 2-5-2023، على تراجع جماعي ، بخسائر سوقية نحو ملياري جنيه.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.06%، ليغلق عند مستوى 17300 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.42% عند مستوى 2982 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.34%، عند 4525 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 1.51 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 197 سهما، ارتفع منها 39 سهما، فيما تراجع 84 سهما، واستقر 74 سهما دون تغيير.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو ملياري جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و117 مليار جنيه، مقابل تريليون و119 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

وسيطر التوجه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، بصافي قيمة 35.79 مليون جنيه، و65.78 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 100.57 مليون جنيه.