البورصة تنهي تعاملات اليوم في المنطقة الحمراء ورأسمالها السوقي يفقد 3 مليارات جنيه

حسمت مؤشرات البورصة المصرية، تحركاتها اليوم الأحد 27-3-2023، بالإغلاق في المنطقة الحمراء، بعد تحركات متذبذبة صعودا وهبوطا.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.24%، ليغلق عند مستوى 15950 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.89% عند مستوى 2809 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.78%، عند 4184 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 2.01 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 193 سهما، ارتفع منها 36 سهما، فيما تراجع 92 سهما، واستقر 65 دون تغيير.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و24 مليار جنيه ، مقابل تريليون و27 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 363.48 مليون جنيه، و71.21 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 434.7 مليون جنيه.