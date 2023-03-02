البورصة تنهي تعاملات اليوم في المنطقة الحمراء ورأسمالها السوقي يفقد 11 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس 2-3-2023، على تراجع جماعي، تحت ضغوط بيعية من قبل المستثمرين الأجانب.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 1.61%، ليغلق عند مستوى 16846 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.03%، عند مستوى 3058 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.25% عند 4534 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 2.1 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة إلى 201 سهم، ارتفع منها 58 سهما، فيما تراجع 83 سهما، و استقر 60 دون تغيير.

وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 11 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و82 مليار جنيه، مقابل تريليون و93 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 359.2 مليون جنيه، و186.3 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 545.5 مليون جنيه.