البورصة تنهي تعاملات اليوم في المنطقة الحمراء بخسائر سوقية 7 مليارات جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء 26-12-2023، على هبوط جماعي، بخسائر سوقية بلغت 7 مليارات جنيه.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، جميع مكاسبه الصباحية ليغلق على انخفاض نحو 0.96%، عند مستوى 23994 نقطة.

وتحول مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، للتراجع بنحو 0.07%، مسجلا مستوى 5344 نقطة.

كما هبط مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، ب 0.34%، ليغلق عند 7665 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 3.29 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة 199 سهما، ارتفع منها 62 سهما، وتراجع 87 سهما، فيما استقر 50 دون تغيير.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 7 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 656 مليار جنيه، مقابل تريليون و 663 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 11.95 مليون جنيه، و 19.87 مليون جنيه على الترتيب.

وذلك مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 31.82 مليون جنيه.