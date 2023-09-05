البورصة تنهي تعاملات اليوم في المنطقة الخضراء بمكاسب سوقية 6 مليارات جنيه

Hنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الثلاثاء 4-9-2023، على ارتفاع جماعي، بمكاسب سوقية نحو 6 مليارات جنيه.

وقلص مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، من مكاسبه الصباحية ليغلق على ارتفاع نحو 0.71%، عند مستوى 19044 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.35%، عند مستوى 3844 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.28%، عند 5619 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 2.23 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 198 سهما، ارتفع منها 73 سهما، وتراجع 73 سهما، فيما استقر 52 دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 281 مليار جنيه، مقابل تريليون و 281 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع، بصافي قيمة 45.4 مليون جنيه، و 93.57 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 138.98 مليون جنيه.