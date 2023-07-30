البورصة تنهي تعاملات اليوم في المنطقة الخضراء بمكاسب سوقية 10 مليارات جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد 30-7-2023، على ارتفاع جماعي، بمكاسب سوقية نحو 10 مليارات جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 1.24%، ليغلق عند مستوى 17554 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.04%، عند مستوى 3517 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.4%، عند 5192 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 2.06 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 202 سهم، ارتفع منها 80 سهما، وتراجع 51 سهما، فيما استقر 71 سهما دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 10 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 189 مليار جنيه، مقابل تريليون و 179 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع، بصافي قيمة 15.58 مليون جنيه، و 13.71 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 29.3 مليون جنيه.