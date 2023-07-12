البورصة تنهي تعاملات اليوم في المنطقة الحمراء

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأربعاء 12-7-2023، على هبوط جماعي، بخسائر سوقية نحو 3 مليارات جنيه.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 0.06%، ليغلق عند مستوى 17144 نقطة.



وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو0.31%، عند مستوى 3392 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.39%، عند 5034 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 1.42 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 202 سهما، ارتفع منهم 47 سهما، وتراجع 81 سهما، فيما استقر 74 سهما دون تغيير.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 160 مليار جنيه، مقابل تريليون و 163 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع، بصافي قيمة 31.54 مليون جنيه، و 23.84 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 55.83 مليون جنيه.