البورصة تنهي تعاملات اليوم في المنطقة الخضراء بمكاسب سوقية 4 مليارات جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء 23-5-2023، في المنطقة الخضراء، بدعم مشتريات المستثمرين العرب.

وعوض موشر البورصة الرئيسي EGX30، جميع خسائره الصباحية ليغلق على ارتفاع 0.14%، عند مستوى 16787 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.87%، عند مستوى 3066 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.42%، عند 4609 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 1.76 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 199 سهما، ارتفع منهم 98 سهما، وتراجع 43 سهما، فيما استقر 58 سهما دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4 مليارات جنيه، ليغلق عند تريليون و 90 مليار جنيه، مقابل تريليون و 86 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع، بصافي قيمة 381.21 مليون جنيه، و 66.88 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 448.1 مليون جنيه.