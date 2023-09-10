البورصة تنهي تعاملات اليوم عند قمة تاريخية جديدة ورأسمالها السوقي يربح 13 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد 10-9-2023، على ارتفاع جماعي، بمكاسب سوقية نحو 13 مليار جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 1.04%، مواصلا تحقيق مستويات قياسية جديدة، ليغلق عند مستوى 19577 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.22%، عند مستوى 3821 نقطة.

كما ارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.53%، عند 5643 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 1.91 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 205 أسهم، ارتفع منها 80 سهما، وتراجع 56 سهما، فيما استقر 69 سهما دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 13 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و313 مليار جنيه، مقابل تريليون و300 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء، بصافي قيمة 37.58 مليون جنيه، و11.69 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 49.28 مليون جنيه.