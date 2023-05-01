البورصة تنهي تعاملات اليوم على هبوط جماعي بخسائر سوقية 20 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الاثنين 1-5-2023، على تراجع جماعي، بخسائر سوقية نحو 20 مليار جنيه، وسط ضغوط بيعية من قِبل المستثمرين الأجانب. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” بنحو 2.02%، ليغلق عند مستوى 17310 نقطة.

وانخفض مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.82% عند مستوى 2995 نقطة، ومؤشر “EGX100” الأوسع نطاقًا بنحو 1.97%، عند 4540 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 2.08 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 202 سهم، ارتفع منها 13 سهمًا، فيما تراجع 124 سهمًا، واستقرّ 65 سهمًا دون تغيير.

وفقَد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 20 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و119 مليار جنيه، مقابل تريليون و139 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

وسيطر التوجه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، بصافي قيمة 96.69 مليون جنيه، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين والعرب بقيمتيْ 53.86 مليون جنيه، و42.83 مليون جنيه علي الترتيب.