البورصة تنهي تعاملات اليوم على هبوط جماعي بخسائر سوقية 15 مليار جنيه

انهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد 25-6-2023، على هبوط جماعي بخسائر سوقية 15 مليار جنيه.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 2.4%، ليغلق عند مستوى 17287 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.65%، عند مستوى 3493 نقطة.

وانخفض مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.86%، عند 5174 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التداولات على الأسهم 1.69 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة 206 أسهم، ارتفع منها 36 سهما، وتراجع 97 سهما، فيما استقر 73 دون تغيير.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 15 مليار جنيه، ليغلق عند تريليون و 149 مليار جنيه، مقابل تريليون و 164 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والاجانب نحو البيع، بصافي قيمة 87.57 مليون جنيه، و 12.19 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 99.76 مليون جنيه.