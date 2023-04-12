البورصة تنهي تعاملات اليوم على هبوط بخسائر سوقية نحو 9 مليارات جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء 12-4-2023، على تراجع جماعي، تأثرا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 1.59%، ليغلق عند مستوى 16741 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.46%، عند مستوى 2973 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.67%، عند 4466 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 1.9 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 197 سهما، ارتفع منها 31 سهما، فيما تراجع 90 سهما، واستقر 76 دون تغيير.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 9 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 82 مليار جنيه، مقابل تريليون و91 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

وسيطر التوجه الشرائي على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، بصافي قيمة 100.97 مليون جنيه، و3.63 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 104.6 مليون جنيه.