البورصة تنهي تعاملات اليوم على صعود قوي ورأسمالها السوقي يربح 26 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء 29-3-2023، على ارتفاع قوى بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 3.17%، ليغلق عند مستوى 16411 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.25% عند مستوى 2839 نقطة، و EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.95%، عند 4279 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الاسهم 2.02 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة إلي 196 سهما، ارتفع منها 82 سهما، فيما تراجع 38 ، و استقر 76 دون تغيير .

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 26 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 53 مليارا، مقابل تريليون و27 مليارا، مستوى الإغلاق السابق.

وسيطر التوجه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب و الأجانب، بصافي قيمة 9.13 مليون جنيه، و 189.58 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 198.72 مليون جنيه.