البورصة تنهي تعاملات اليوم على صعود جماعي بمكاسب سوقية نحو 8 مليارات جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء 1-3-2023، على صعود جماعي، بمكاسب سوقية نحو 8 مليارات جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.71%، ليغلق عند مستوى 17123 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.42%، عند مستوى 3059 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.13% عند 4546 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 2.19 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 204 أسهم، ارتفع منها 97 سهما، فيما تراجع 49 سهما، واستقر 58 دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 8 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و93 مليار جنيه، مقابل تريليون و85 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 80.26 مليون جنيه، و49.16 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 129.42 مليون جنيه.