البورصة تنهي تعاملات اليوم على صعود جماعي بمكاسب 14 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاء 11-7-2023، على ارتفاع جماعي، بمكاسب سوقية نحو 14 مليار جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 1.13%، ليغلق عند مستوى 17155 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.85%، عند مستوى 3402 نقطة.

كما صعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.9%، عند 5053 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على الأسهم 1.98 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 202 سهم، ارتفع منها 96 وتراجع 37 فيما استقر 69 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع، بصافي قيمة 54.44 مليون جنيه، و 30.31 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 84.76 مليون جنيه.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 14 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 163 مليار جنيه، مقابل تريليون و 149 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.