البورصة تنهي تعاملات اليوم على صعود جماعى بمكاسب سوقية 8 مليارات جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس 9-3-2023، على صعود جماعي، بمكاسب سوقية 8 مليارات جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.85%، ليغلق عند مستوى 16454 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.32% عند مستوى 3060 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.26% عند 4493 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 1.65 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 197 سهما، ارتفع منهم 103 ، فيما تراجع 57 ، و استقر 31 سهما دون تغيير .

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 8 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 65 مليار جنيه ، مقابل تريليون و 57 مليار ،مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب،نحو الشراء بصافي قيمة 184.84 مليون جنيه، و 37.39 مليون علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 222.24 مليون جنيه.