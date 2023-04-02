البورصة تنهي تعاملات اليوم على صعود بمكاسب سوقية 18 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد 2-4-2023، على صعود جماعي، بمكاسب سوقية قيمتها نحو 18 مليار جنيه.



وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 1.68%، ليغلق عند مستوى 16694 نقطة.



وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.42% عند مستوى 2846 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.63%، عند 4301 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 1.2 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 198 سهما، ارتفع منها 91 سهما، فيما تراجع 20 سهما، و استقر 87 دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 18 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و67 مليار جنيه ، مقابل تريليون و49 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب ، نحو البيع بصافي قيمة 34.9 مليون جنيه، و60.7 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 95.7 مليون جنيه.

