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البورصة تنهي تعاملات اليوم على صعود بمكاسب سوقية 18 مليار جنيه

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وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو  1.68%، ليغلق عند مستوى 16694 نقطة.

البورصة تنهي تعاملات اليوم على صعود بمكاسب سوقية 18 مليار جنيه
جهاد سالم

جهاد سالم

3:35 م, الأحد, 2 أبريل 23

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد 2-4-2023، على صعود جماعي، بمكاسب سوقية قيمتها نحو 18 مليار جنيه.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو  1.68%، ليغلق عند مستوى 16694 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.42% عند مستوى 2846 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو  1.63%، عند 4301 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 1.2 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 198 سهما، ارتفع منها 91 سهما، فيما تراجع 20 سهما، و استقر 87 دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 18 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و67 مليار جنيه ، مقابل  تريليون و49 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب ، نحو البيع بصافي قيمة 34.9 مليون جنيه، و60.7 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 95.7 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

3:35 م, الأحد, 2 أبريل 23