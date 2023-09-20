البورصة تنهي تعاملات اليوم على تراجع جماعي بخسائر سوقية 11 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء 20-9-2023، على تراجع جماعي، بعد أن فقدت جميع مكاسبها .

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” بنحو 0.79%، ليغلق عند مستوى 19797 نقطة.

وتراجع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.97%، عند مستوى 3799 نقطة.

و انخفص مؤشر البورصة الأوسع نطاقا “EGX100” بنحو 1.65%، عند 5623 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 2.91 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 202، ارتفع منهم 22 ، وتراجع 137، فيما استقر 43 دون تغيير.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 11 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 342 مليار جنيه، مقابل تريليون و 353 مليار مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 29.28 مليون جنيه، و 169.15 مليون علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 198.43 مليون.