البورصة تنهي تعاملات اليوم على تراجع جماعي بخسائر سوقية 17 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس 6-7-2023، على هبوط جماعي بخسائر سوقية نحو 17 مليارات جنيه.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 1.6%، ليغلق عند مستوى 17102 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 2.66%، عند مستوى 3474 نقطة.

وانخفض مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 2.29%، عند 5146 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 1.67 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة 202 سهما، ارتفع منها 24 سهما، وتراجع 115 سهما، فيما استقر 63 دون تغيير.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 17 مليار جنيه، ليغلق عند تريليون و 132 مليار جنيه، مقابل تريليون و 149 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء، بصافي قيمة 16.06 مليون جنيه، و 16.09 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 32.16 مليون جنيه.