البورصة تنهي تعاملات اليوم على تراجع جماعي بخسائر 8 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء 4-7-2023، على هبوط جماعي بخسائر سوقية 8 مليارات جنيه.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 1.13%، ليغلق عند مستوى 17446 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.36%، عند مستوى 3523 نقطة.

وانخفض مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.44%، عند 5219 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على الأسهم 1.46 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 202 سهم، ارتفع منها 74، وتراجع 71 ، فيما استقر 57 دون تغيير.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 8 مليارات جنيه، ليغلق عند تريليون و 154 مليار جنيه، مقابل تريليون و 162 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصربين والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 39.87 مليون جنيه، و 30.93 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 70.8 مليون جنيه.